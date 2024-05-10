الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن خطة التطوير والتجميل.. تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمنفلوط بأسيوط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتم مواصلة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة منفلوط ، وذلك وفقًا لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها بالمركز 2023/2024 لتسهيل الحركة وتيسير النقل والانتقال للمواطنين وتحسين الشوارع والميادين تحقيقًا لخطة الدولة.
وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

إزالة كافة العقبات أمام تطوير الشوارع والميادين


وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة و) وغيرها قبل وأثناء وبعد تنفيذ مثل هذه الأعمال حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون اتلاف أو تغيير.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية وفرش تربة رملية ثم تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة منفلوط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها شارع الجيش وعدد من تفرعات منطقة القيسارية للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وذلك بإشراف محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه.

وشدد على ضرورة متابعة مراحل العمل والتنفيذ أولًا بأول للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تركيب بلاط الأنترلوك بشوارع مدينة منفلوط لخطة التطوير والتجميل لتسهيل الحركة وتيسير النقل والانتقال وتحسين الشوارع والميادين

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