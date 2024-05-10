الجمعة 10 مايو 2024
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فن

من هو الفنان محمود بوشهرى وسبب إحالته للنيابة فى الكويت؟

جريدة الدستور

أحيل الفنان محمود بوشهري إلى النيابة العامة الكويتية بتهمة مخالفة القيم الإسلامية وتقاليد المجتمع.

السبب وراء الإحالة هو مشاركته في فيلم "شهر زي العسل" الذي يعرض على منصة “نتفليكس”.

ويتناول الفيلم قصة زواج مدبر بين شاب وفتاة يواجهان خلال شهر العسل مواقف كوميدية ورومانسية تكشف اختلاف طباعهما.

وأوضح نقيب فناني الكويت، نبيل الفيلكاوي، أن إحالة بوشهري جاءت بسبب ما اعتبرته وزارة الإعلام "تعديا واضحا على القيم والعادات والتقاليد الكويتية، فضلا عن تعديه على المبادئ الإسلامية".

أكد الفيلكاوي أن الوزارة ستتخذ عقوبات ضد بوشهري، لا تقل عن تلك التي اتخذت ضد أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

لم تصدر وزارة الإعلام الكويتية تأكيدا رسميا على إحالة بوشهري. كما لم يتضح لماذا اقتصر الإجراء على بوشهري دون باقي فريق الفيلم، وبينهم الفنانة نور الغندور.

من هو محمود بوشهرى؟

محمود بوشهري ممثل إيراني مقيم في الكويت.
بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة في عام 1999 بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون للمسرحية وكان منها مشاركته في مسلسل دروب الشك بدور تاجر مخدرات، لكنه بدايته الفعلية كانت بعام 2001 عندما اشترك في مسلسل الحياة امرأة.
تحققت شهرته في مسلسل ثمن عمري سنة 2002. وقدم بعدها الكثير من الأعمال في المسرح والتلفاز. وقام بعام 2009 بالمشاركة في تقديم برنامج "نجم الخليج" الذي عرض على تليفزيون دبي.

فيلم شهر زي العسل الفنان الكويتي محمود بوشهري الفنان محمود بوشهري وزارة الإعلام الكويتية

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