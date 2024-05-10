إدارة بايدن غير راغبة بنشر جنود أمريكيين للمساعدة على تفريغ المساعدات لشاطئ غزة

قال تقرير لشبكة "CNN" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غير راغبة في نشر جنود أمريكيين للمساعدة على تفريغ المساعدات لشاطئ غزة، والحل الحالي هو أن يؤدي مقاول إسرائيلي المهمة ميدانيا، حسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في عاجل لها.

مبادرة الرصيف الإنسانى الأمريكى على شواطئ قطاع غزة تعانى تحديات

وأشار التقرير إلى أن مبادرة الرصيف الإنساني الأمريكي على شواطئ قطاع غزة تعاني تحديات فيما يتعلق بالقوة البشرية لتشغيلها، كما أن بريطانيا انسحبت من خطتها لنشر جنود مسلحين في غزة للمساعدة على تفريغ المساعدات إلى الشاطئ؛ بسبب المخاوف الأمنية.