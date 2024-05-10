تظاهرات فى سوهاج تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ورفح الفلسطينية (فيديو)

نظم عدد من المتظاهرين بميدان الشبان المسلمين بمحافظة سوهاج، وقفة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، تعبيرًا عن رفضهم العدوان الاسرائيلي الغاشم على المدنيين العُزل.

وردد المتظاهرون هتافات على غرار: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، تسقط تسقط إسرائيل".

وتضمنت الوقفة شبابًا وسيدات وممثلين عن رجال الدين المسيحي ورجال الأزهر، حاملين أعلام فلسطين ومصر.

جدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، فضلًا عن عمليات اقتحام يقوم بها جيش الاحتلال بمدينة رفح الفلسطينية منذ اليومين الماضيين.