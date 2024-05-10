الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موسم قمح مبشِّر.. ما كمية التوريد المتوقعة بنهاية الموسم؟

القمح
القمح

أكد الدكتور إبراهيم عبدالهادي رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت أكثر من 20 أردب في الفدان وأن عمليات التوريد مستمرة من المزارعين لوزارة التموين ومستهدف توريد 3.5 مليون طن لهيئة السلع التموينية وجاري عمليات التوريد أن محصول هذا العام مبشر وأكثر من العام الماضي، ومن المتوقع إجمالي الإنتاج لهذا الموسم 9.5 مليون طن وأن الاكتفاء الذاتي من المحصول يحتاج إلى زراعة 6 مليون فدان.

الاكتفاء الذاتي 

وقال عبد الهادي في تصريحات لـ"الدستور" إن الدولة تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% وهو الحد الأمن وهو المستهدف، وبالتالي ندخل في الحد الأمن من محصول هذا العام وأن عمليات التوريد مستمرة والدولة تشتري من المزارعين بأعلى من السعر العالمي حيث تشتري طن القمح بـ13300 بينما السعر العالمي بـ12000 جنيه للطن.

وأشار عبدالهادي أنه يتم حصاد وتوريد محصول القمح لصوامع ومطاحن وزارة التموين وشون البنك الزراعي المصري على مستوى المحافظات والمراكز، حيث يتم استلام القمح من خلال لجنة مشكلة من وزارتي الزراعة والتموين قبل التوريد مباشرا، وتحدد وزارة التموين الشون والصوامع التي يتم التوريد لها كما تحد لجنة استلام القمح الكميات التي يتم استلامها ودرجة النظافة وتسهيل عمليات التوريد للمزارعين من خلال عضو فيها من وزارة الزراعة.

التوريد واستلام كامل الثمن بسعر 2000 جنيه حسب درجة النظافة  

وقال "عبد الهادي" إنه يتم التوريد واستلام كامل الثمن بسعر 2000 جنيه حسب درجة النظافة ونستهدف توريد قمح طبقا لفرز وزارة التموين، مشيرا إلى أن عمليات الحصاد حاليا تتم في أراضي الاستصلاح الجديدة في الأراضي الصحراوية المستصلحة وكذلك الحصاد في الأراضي القديمة تقوم بعمليات الحصاد.

وأضاف "عبد الهادي" أن الشون تستلم القمح حاليا من المحافظات الصحراوية شمال وجنوب سيناء ومحافظة مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وبعض المحافظات الساحلية ومتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح إلى متوسط 20 أردب ويصل إلى 22 أردب في الفدان لبعض الحقول مقابل 19 أردب في العام الماضي.

الزراعة نسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي محصول القمح بنسبة المملكة المتحدة وهو الحد الامن والدولة تشتري ب13300جنيه بأعلى

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