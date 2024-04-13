السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تشكيل لجان وتفعيل غرفة عمليات لمتابعة موسم توريد القمح 2024

توريد القمح
توريد القمح

أعلن معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أحمد كمال، عن تشكيل لجان استلام لكل نقطة استلام وفرز، برئاسة عضو من التموين وعضوية كل الجهات المعنية، لمتابعة توريدات القمح لهذا الموسم.

وأكد كمال أنه وبناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد بشكل مباشر وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين.

وأوضح كمال أن عمليات التوريد هذا الموسم اختيارية، وأن سعر توريد إردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 قيراط هو 2000 جنيه، بينما يبلغ سعر إردب القمح بدرجة نقاوة 23 قيراطًا 1950 جنيه، و1900 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 22.50 قيراط.

وشدد كمال على أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام تضمن:

حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص خلال موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، منع أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

وأشار كمال إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توريد كميات كافية من القمح المحلي بأسعار مناسبة، ودعم المزارعين المصريين، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح في البلاد.

وزير التموين القمح التموين علي المصيلحي أحمد كمال

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