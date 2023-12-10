الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قرينة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أدلت السيدة انتصار السيسي، قرينة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة بمصر الجديدة. 

 

فتح لجان الاقتراع بأول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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