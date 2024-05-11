واشنطن: ليس لدينا تأكيدات عن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية تخالف القانون الإنسانى

قالت الإدارة الأمريكية، إنه من المعقول تقييم أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في حالات "تتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ومع ذلك، قالت الإدارة إنها لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي موثوقة وذات مصداقية لأنها لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأمريكية في أعمال محددة يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.