السفير محمد حجازى: المجتمع الإسرائيلى أصبح مهزوما ومهددا الآن

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الإسرائيلي أصبح مهزوما ومهددا، لافتا إلى أن خسائر إسرائيل الاستراتيجية بدأناها بما تم ظهر اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعددنا الموقف الأوروبي الذي أيد القرار في غالبيته، مع رفض دولتي التشيك والمجر، وامتناع 7 دول، من بينها ألمانيا،

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أشرنا إلى محكمة العدل الدولية وقرارها المرتقب بشأن الإبادة الجماعية، واليوم جنوب أفريقيا صعدت من موقفها وطلبت اجراءات إضافية، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية اجراءات عاجلة تنفذها إسرائيل ولم تنفذها.

وأوضح أنه من ضمن الخسائر الاستراتيجية لدولة اسرائيل، هو عدم قدرة إسرائيل على التصدي، لأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عندما قامت بالنيابة بالتصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية آنذاك، وهناك أيضا المحكمة الجنائية الدولية التي من المفترض أن تدين الدول وليس العكس بأن تتهمها الدول، ومن المنتظر أن تصدر مذكرات التوقيف.