السبت 11 مايو 2024
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هشام إبراهيم لـ"الشاهد": المواطن أصبح يشكل عنصر ضغط على الحكومات

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المواطن أصبح يشكل عنصر ضغط على الحكومات، ففي أمور كثيرة لا تنتهج الحكومات المنطق الرشيد في السياسة والمواطن هو من يدفع الثمن، وبالتالي فإننا لا نتحدث عن تكلفة أو تغيرات في مواقف اقتصادية، وإنما نتحدث عن أبعاد سياسية واجتماعية خطيرة، لأننا على أعتاب انتخابات أمريكية.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “EXTRA NEWS”، أن المواطن الأمريكي يرى ما يحدث  في الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتالي فمن الممكن أن يحدث تغيير كبير في المعادلة. 

الموسم السادس من برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

برنامج الشاهد الدكتور هشام إبراهيم الحرب الاسرائيلية على غزة إسرائيل فلسطين

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