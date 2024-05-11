السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا بولا: الرئيس السيسى أنصف الكنيسة ونشعر بتحسن كبير فى عهده

الأنبا بولا مطران
الأنبا بولا مطران طنطا

قال الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، إن الرئيس السيسي أنصف الكنيسة بإصدار قانون بناء الكنائس.

وأضاف الأنبا بولا، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ولم يحدث أي تدخل في نصوص القوانين إلا للضبط اللغوي فقط.

وتابع: “تهنئة الرئيس السيسي لنا بعيد الميلاد حدث ثانوي يعبر عن مشاعر قوية، ونشعر بتحسن كبير في عهد الرئيس السيسي من حيث دوره غير المسبوق”.

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