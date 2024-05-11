السبت 11 مايو 2024
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هشام إبراهيم لـ"الشاهد": مصر أنفقت 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر أنفقت 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء، موضحًا أن سيناء نموذج حرب، وسلام، وتنمية.

وقال “إبراهيم”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "فعلى بعُد عدة كيلو مترات  من سيناء نتحدث عن نموذج حرب مقاومة، خراب وتدمير، فالسياسية تحتاج إلى رؤية وواقعية الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت لديه رؤية وواقعية  عندما خاض ملف السلام، والذي في ذلك التوقيت لو كان المسؤلين الفلسطينيين سمعوا الكلام كانت المسائلة أنتهت، ولكن للأسف ما زانا بندفع ثمن كبير ليس فقط الشعب الفلسطيني، إنما الأمة العربية ككل تدفع ثمن عدم إتخاذ القرارات في توقيتها الصحيحة".

وواصل: "فيما يحدث في غزة، هو نموذج صراخ، يقارن بما يحدث في سيناء، والتي خلال السنوات الأخيرة الماضية فقط تم إنفاق 610 مليارات جنيه، والمُستهدف الوصول إلى تريلون جنيه، فنحن نتحدث عنها عن دولة بتبنى وبتخلق فرص عمل ومشروعات قومية، والمواطن في سيناء أصبح بينعم بكل ما ينعم به المواطن في أي محافظة، وبالتالي هذا النموذج الذي نحتاج كل حكومات العالم تراه وليس إسرائيل فقط، خاصة الدول الضالعة أو المسندة في ما يحدث في قطاع غزة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت شريك أساسي في عملية السلام فيما بين مصر وإسرائيل".

وتابع: "أتصور أن إسرائيل عاشت في سلام مريح، ليس فقط للحكومات الإسرائيليلة، إنما بالنسبة للمواطن الإسرائيلي الذي أتصور الآن أنه أكثر مواطن يحتاج إلي فكرة  الأمن والأمان".

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