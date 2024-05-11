تحت شعار الصحوة مستمرة.. المصرى يصطدم ببيراميدز فى مباراة القمة بدورى نايل

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم السبت، مباراة القمة بين المصري وبيراميدز في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة أول وثاني دوري نايل وحقق كل منهما انتصارات متالية، حيث فاز بيراميدز في المباريات الخمس الأخيرة وفاز المصري في أخر ثلاث مباريات ويسعى كل منهما لمواصلة انتصاراته.

وينفرد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بصدارة جدول دوري نايل برصيد 41 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع سموحة والأهلي والزمالك من الأسابيع الحادي عشر والرابع عشر والثامن عشر، وحقق بيراميدز 12 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا.

وحقق بيراميدز خمسة انتصارات متتالية على الجونة والمقاولون والبنك الأهلي وإنبي ومودرن فيوتشر، ويسعى لتحقيق الفوز السادس على التوالي والوصول للنقطة 44 وتأكيد انفراده بالقمة.

قائمة بيراميدز لمباراة المصري

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم :أحمد الشناوي و شريف إكرامي ويوسف نادر وأحمد فتحي ومحمد الشيبي وأحمد سامي ومحمود مرعي وكريم حافظ ومحمد حمدي ومهند لاشين ومحمود دونجا ومحمد رضا بوبو ومحمود صابر ووليد الكرتي وأحمد توفيق ومصطفى فتحي ورمضان صبحي ويوسف أسامة وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة محمد الشيبي ورمضان صبحي بعد انتهاء إيقافهما بينما يغيب إبراهيم بلاتي توريه للإياق لحصوله على ثلاثة انذارات وأحمد ميهوب وعلي جبر وأسامة جلال وإبراهيم عادل وإسلام عيسى بسبب الإصابة.

المصري فاز في مباراته الأخيرة على طلائع الجيش

المصري حقق ثلاثة انتصارات متتالية

على الجانب الأخر يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثاني برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر وحقق المصري 11 انتصارا وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا.

وحقق المصري الفوز في أخر ثلاث مباريات على فاركو والداخلية وطلائع الجيش ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والوصول للنقطة 40 وتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده محمود أبوالرجال ومحمد مجدي سليمان ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو مصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.