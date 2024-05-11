تخصيص 22 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية بموازنة العام الجديد

استهدفت الحكومة خلال الموازنة الجديدة 24/25، زيادة حجم المخصصات المالية لصالح مجالات التنمية والأنشطة الاقتصادية، بنحو 59 مليار و998 مليون جنيه.

تخصيص 47 مليارًا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية

وخصصت الحكومة 47 مليارًا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية، و12 مليارًا و253 مليونًا لمجالات التنمية، وذلك في إطار خطة الدولة في مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.

كما خصصت الحكومة خلال الموازنة للعام المالي الجديد، نحو 22 مليار جنيه لصالح دعم الصادرات المصرية، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنمية الصادرات المصرية من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002. .