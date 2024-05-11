السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أنباء عن مطالبة جيش الاحتلال للفلسطينيين بإخلاء مخيمات رفح والشابورة والجنينة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنباء عن مطالبة جيش الاحتـلال للفلسطينيين بإخلاء مخيمات رفح والشابورة والجنينة في رفح الفلسطينية.

ارتقاء 20 شهيد

وأكد الإعلام الفلسطيني، ارتقاء 20 شهيدا في غارات للاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد بشير جبر مراسل القناة، ليلة أمس، أن الطيران الإسرائيلي يدخل المجال الجوي من وقت لآخر لمدينة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن حي الزيتون، يتعرض لعملية عسكرية من قبل الآليات الإسرائيلية، حيث تم تدمير 30 منزل، بالإضافة إلى إطلاق القذائف من قبل المدفعية الإسرائيلية تجاه المدارس التي تاوي نازحين.

رفح رفح الفلسطينية فلسطين مخيمات رفح الشابورة

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