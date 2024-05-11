السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تدعو لتعزيز الاستدامة المالية لوسائل الإعلام

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى الجمعة بتعزيز الاستدامة المالية لوسائل الإعلام وضمان الاستقلال التحريري وحماية التعددية وتعزيز شفافية ملكية وسائل الإعلام وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الاوروبية الجمعة، بمناسبة ختام زيارة تيريزا ريبيرو، ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية الإعلام إلى الجبل الأسود.

وشاركت ريبيرو في مناقشات بناءة حول حرية واستقلال الصحفيين مع مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، ورئيس البرلمان أندريا مانديتش، ووزير الخارجية فيليب إيفانوفيتش، ووزيرة الثقافة والإعلام تمارا فوجوفيتش، ووزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش، فضلًا عن العديد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني.

وشددت ريبيرو - بحسب البيان - على الحاجة إلى الانتهاء من مراجعة واعتماد العديد من قوانين الإعلام، بالإضافة إلى ضمان إنفاذها وتنفيذها بشكل فعال بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية الإعلام.

وشددت الممثلة - أيضًا - على أهمية وجود هيئة إذاعية عامة قوية ومستقلة وتعددية في البلاد، مع وجود هيئات إدارية تعمل بشكل جيد وتخدم المصلحة العامة، معتبرة أن وسائل الإعلام المستقلة تمثل العمود الفقري للمشهد الإعلامي الصحي، وبالتالي حرية الإعلام في البلاد. 

التعاون الأوروبي تيريزا ريبيرو حرية الصحافة الجبل الاسود استقلال الصحفيين

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