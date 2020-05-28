موعد العرض الثاني لـ"الفتوة" على قناة ON

مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.





تدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.



تعرض قناة ON مسلسل "الفتوة"، بطولة النجم ياسر جلال على شاشتها، وذلك من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.