أحمد كمال: أنتمي لأسرة متوسطة الحال وبدأت التمثيل في ابتدائي

قال الفنان أحمد كمال: “أهتم بالقراءة بشكل كبير في حياتي، خاصة وأنا رجل بتاع مسرح وتربيت على المسرح، وبالتالي فإن قراءة المسرح والمسرحيات العالمية والعربية والمصرية وكل ما يخص المسرح، من كتب تدريب الممثل، وكتب الإخراج، نظريات المسرح، كل هذه المجالات بذلت فيها مجهود، كما أنني أقرأ لنجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم”.

وأضاف الفنان أحمد كمال خلال لقاءه ببرنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أنتمي لأسرة متوسطة الحال من بيت بسيط، مكونة من ثلاث فتيات وولدين، وأنا آخر العنقود، كانت أمي سيدة منزل تعليمها حتى الابتدائية بل وقبل الابتدائية، وكذلك الحال بالنسبة للوالد، معقبًا: "بيتنا كان بسيط جدًا لكن في نفس الوقت كان والدي ووالدتي يمتلكان حالة من الوعي فيما يتعلق باهتمامات الأولاد، فقد كانوا مهتمين جدًا بأن أمارس أنشطة في المدرسة الابتدائية".

وتابع: "بدأت أتدرب على التمثيل وأنا في الابتدائي، لأن بالصدفة كان مدرس الكشافة كان غاوي تمثيل، وكان يدربنا على الارتجال، ومن بعد الارتجال يناقشنا فيه".