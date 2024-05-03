الجمعة 03 مايو 2024
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سياسي

برلماني: تأسيس مدينة السيسي في سيناء اعتراف بالدور الوطني للقيادة السياسية

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن حجم ما يتم من أعمال وتنمية شاملة في سيناء على مدى السنوات الماضية وحتى اللحظة، يؤكد أنها تتصدر أجندة التنمية في مصر في إطار الجمهورية الجديدة.

ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن حجم الأعمال والمشروعات المنفذة في سيناء والبنية التحتية والمشاريع الاستثمارية، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أبناء سيناء وقبائلها المصرية العربية الأصيلة والتصدي لجحافل الإرهابيين والظلاميين والمأجورين ضد مصر، مشيرا إلى أن السيسي غير وجه الحياة فى سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش والإرهاب والفوضى.

 

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واعتبر عضو مجلس النواب، أن المؤتمر الأول لتدشين اتحاد القبائل العربية، واعلانه إطلاق اسم الرئيس السيسي على أحد مدن سيناء، وباسم مدينة السيسي اعتراف بالدور الوطني والتاريخي للرئيس السيسي، ورسالة للعالم بالوحدة المصرية الشعبية التامة في سيناء والتصدي لأي مخططات أو أجندات خبيثة نحو الوطن.

وتابع نائب المنوفية، أن القضاء على الإرهاب الأسود، كان الباب الواسع للتنمية الشاملة والجمهورية الجديدة في سيناء، لافتا أن تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة، علي ارض سيناء يؤكد ما نالته من أعمال التنمية والتطوير وهو ما لم تشهده من قبل، والأمن والآمان الذي تحق فيها.

واختتم النائب احمد الخشن، أن تدشين اتحاد القبائل رسالة للداخل والخارج بالاتحاد الوطنية التام بين القبائل المصرية الأصيلة في سيناء، ويؤكد على دورها التاريخي في الحفاظ على هذه القطعة الغالية من الوطن، وبالخصوص بعد ثورة 2013، والدفاع عنها وتضافر جهود الجميع من أجل الوطن.

النائب احمد الخشن مجلس النواب السنوات الماضية سيناء مصر الجمهورية الجديدة

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