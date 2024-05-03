استعدادات مكثفة بجميع المرافق الخدمية لاحتفالات عيدى "القيامة والربيع"

تستعد محافظات الجمهورية لاحتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وتجهيز الأماكن العامة والمتنزهات، والمستشفيات بجميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية المختلفة.

ففي بني سويف، تفقد السكرتير العام المساعد سامي علام، الكنائس بدائرة المحافظة لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد القيامة للإخوة المسيحيين، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها؛ تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني.

واطمأن السكرتير العام المساعد- خلال الجولة - على أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة؛ لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورًا.

وكلف مسئولي الصحة والكهرباء، بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي؛ للحفاظ على استمرار الخدمة.

وفي سياق آخر، قال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف- في تصريح اليوم- إن الأنبا غبريال، سوف يترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء غد السبت، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم المطرانية.

وأوضح أن المطرانية تستقبل المهنئين الساعة العاشرة مساء، خلال "القداس الإلهي"، وسوف يتم فتح باب الدخول للمهنئين من الإخوة الكرام الضيوف؛ اعتبارًا من الساعة العاشرة إلا ربع، وسيخصص لكل جهة حكومية أو حزب أو كيان سياسي، مقعدين على الأكثر؛ لإتاحة أكبر فرصة للجهات للمشاركة الرمزية في الاحتفالات، مناشدا الجميع الالتزام بهذه المواعيد والتعليمات لراحة الجميع وحسن التنظيم.

الرخاء والازدهار في عهد الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي

وأشار القمص اسطفانوس سليمان إلى أنه يمكن للجميع تقديم التهنئة صباح الأحد، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بقاعة استقبالات المطرانية بحضور الأنبا غبريال.

وأضاف القمص اسطفانوس سليمان أن أسقف بني سويف وجه الآباء الكهنة بمختلف كنائس الإيبارشية بالصلاة، أن يحفظ الله، بلادنا الغالية مصر من كل سوء ويعم البلاد الخير والرخاء والازدهار في عهد الرئيس المحبوب "عبد الفتاح السيسي".

وفي القليوبية، أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور حمودة الجزار، رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية؛ تزامنًا مع احتفالات عيدي القيامة والربيع.

ووجه وكيل الوزارة، بتواجد القوافل الطبية والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى فرق المبادرات الرئاسية، والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس خلال احتفالات الإخوة الأقباط، وبالأماكن العامة والمتنزهات خلال الاحتفال بشم النسيم.

كما جرى تكليف مديري الإدارات الصحية بالوجود والمرور على المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية التابعة لكل إدارة، والتأكد من وجود أطقم الأطباء والتمريض "النوباتجيين" مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدًا جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات، وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة؛ لتلقي البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة الطوارئ- خلال الأعياد- تشمل التنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ، كما تم التأكيد على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة؛ خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة والمدخنة؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق؛ استغلالًا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد.

تكثيف المرور على المنشآت الغذائية

كما استعدت محافظة الوادي الجديد، للاحتفال بعيدي القيامة وشم النسيم، حيث جرى رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية.

وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام بكر هارون، استمرار تكثيف المرور على المنشآت الغذائية بإشراف إدارة الوقائي ومراقبي الأغذية بالإدارات الصحية، والكشف على جميع أنواع الأسماك؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، والتنبيه على الالتزام بالاشتراطات الصحية، موضحا أنه جرى وضع خطة عمل واستعدادات من جانب إدارة الطب العلاجي، والمرور الدوري على المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية لمتابعة رفع درجة الاستعداد بمناسبة عيدي القيامة وشم النسيم، ومتابعة الانضباط الإداري، ومدى التزام الفريق الطبي وتوافر الأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، وتوافر المستلزمات والأكسجين.