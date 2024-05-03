محلل استراتيجى: على إسرائيل إدراك أن حربها لن يأتى إلا بالتعقيد

قال الدكتور عبد العليم محمد، المحلل الاستراتيجي، إن وضع المستوطنين صعب ومعقد بصورة كبيرة، خاصة أن هذه الفئة كتلة كبيرة للغاية، وإذا ما ظهرت في الأفق شخصيات سياسية جديدة تؤمن بحل الدولتين فلن يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة.

الحرب على غزة



وأكد الدكتور عبد العليم محمد، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن إسرائيل لا يمكن على الإطلاق الآن تقبل بفكرة حل الدولتين، معبرًا: "على إسرائيل إدراك أن حربها ضد المقاومة الفلسطينية لن يأتي إلا بالتعقيد".

حل الدولتين

وأضاف في حديثه، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد أمام إسرائيل للعيش في المنطقة بأمان، حيث الحروب السابقة لها أمام المقاومة لم تحقق لها قدر من الأمن، خاصة وأن إسرائيل تفشل في كل حروبها على مدار السنوات الماضية في القضاء على حركات المقاومة.

وتابع: "نحن بحاجة إلى تطورات جديدة في المنطقة، كما أنه على المجتمع الدولي النظر بجدية إلى القضية الفلسطينية، حيث حل الدولتين هو أساس الأمن لإسرائيل وفلسطين معًا".