السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلومبرج: دول مجموعة السبع تبحث تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أفادت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة تبحث مع الدول الأخرى في مجموعة السبع تقديم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار.

وحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة تعتزم استرجاع جزء من هذا المبلغ على حساب الأصول الروسية المجمدة.

وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق الاتفاق بشأن المساعدات لأوكرانيا خلال قمة المجموعة التي ستعقد في إيطاليا في يونيو المقبل.

وأضافت أن المفاوضات تجري بصعوبة، وأن التوصل إلى الاتفاق قد يستغرق عدة أشهر.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن هذا الموضوع قيد النقاش. وأضافت أن الولايات المتحدة تريد أن تشارك كافة الدول السبع في تخصيص المساعدات، وألا تكون الولايات المتحدة الوحيدة التي تقدمها.

وجدير بالذكر أن الدول الغربية قامت بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها ما بين 5 و6 مليارات في الولايات المتحدة.

وفي 24 أبريل الماضي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة، التي من المقرر استخدامها لمساعدة أوكرانيا.

وأكدت روسيا أنها ستتخذ إجراءات جوابية ردا على مصادرة أصولها في الدول الغربية.

 

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