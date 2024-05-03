الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسين هريدي لـ"الشاهد": مصر تدرك أبعاد المواجهة بين القوى الإقليمية في الحروب الحالية

حسين هريدي
حسين هريدي

أوضح  السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، التحديات الراهنة أمام مصر.

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "مصر تدرك أبعاد وحدود المواجهة بين القوي الإقليمية في الحروب الحالية".

وأضاف: "نحن أمام صراع سيستمر بين قوتين اقليمتين لا نري خير لبعضهم البعض أو لقوي اقليمية لا تستطيع ان يقف أحد في مواجهتم، نتحدث عن اسرائيل وإيران، وعندما نقف أمام خريطة المنطقة يجب أن نأخذ خطوة إلى الوراء بمعني أن نرصد المشهد من بعيد بدون مشاركة فيه، ومصر تتفاعل بما يستوجبه الموقف ونحن بخطوة للوراء، لأن مصر تدرك ابعاد هذه المواجهة بين هاتين القوتين، وتعلم قبل وبعد 7 أكتوبر من يحرك هذه المواجهة".

وتابع: "فمصر لا تريد أن تكون طرف في ذلك، لأن ذلك لن يأتي لها بأي مصلحة بلي يتناقض مع دورها الطبيعي والتاريخي أن تكون مرانه الميزان في المنطقة، لأن مصر قوة يعتد بها بالرغم من المصاعب الاقتصادية في الحاضر وفي المستقبل، ويجب أن نستخدم هذه الورقة لضمان مصالحنا ولتأمين حدودنا التي تتعرض الان لتهديدات وتحديات سواء الحدود الغربية أو الجنوبية أو مع البوابة الشرقية".

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