السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زعيم حركة 5 نجوم الإيطالية: ماكرون ارتكب خطأ فادحا بدعوته لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وصف زعيم حركة 5 نجوم الإيطالية، رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها خطأ فادح.

وقال كونتي على قناة La7 التلفزيونية إنه عمل مع ماكرون ويعتبر أن الرئيس الفرنسي لا ينافق عندما يدلي بتصريحاته هذه ويقول الحقيقة.

وأضاف: "مقارنة بقادتنا الذين يسخرون منا ولا يستخدمون لغة الحقيقة للرأي العام والمواطنين، فإن ماكرون، وأنا أختلف معه تماما لأنني أعتقد أن هذا كله خطأ فادح، وهو يقول: "اسمعوا، إذا اخترنا هذا التصعيد العسكري على أنه السبيل الوحيد، فالآن نحن مضطرون إلى إرسال القوات أيضا".

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا. ففي نهاية فبراير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

 

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