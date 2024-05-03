رفع كفاءة المتنزهات والحدائق استعدادًا لاحتفالات أعياد الربيع بالشروق (صور)

أكد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" على استمرار قطاع الزراعه والتجميل فى رفع حالة الاستعداد بجميع الحدائق بالمدينة، لاستقبال احتفالات المواطنين بأعياد الزهور.



وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم تدعيم وتكثيف زراعة الزهور بالمسطحات الخضراء بمداخل المدينه وكذا عدد من الميادين والمحاور الرئيسيه علاوة على استمرار أعمال رعاية المزروعات من تسميد قص وتقليم الأشجار زراعة الورود وذلك بالحدائق داخل الأحياء.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة المتنزهات المفتوحة ومنها أهل مصر وممشى المحور الغربى والاوسط ضمن الاستعدادات، مؤكدًا على استمرار أعمال الصيانة بجميع الحدائق.

رفع كفاءة المتنزهات المفتوحة بالمحور الأوسط وتدعيمها بزراعة مسطح من النجيل الطبيعى





وأشار “سعد” إلى استعداد جهاز مدينة الشروق لاستقبال احتفالات المواطنين بإجازات عيد القيامة وشم النسيم.

وأشار إلى أنه تم تدعيم متنزه المحور الأوسط أهم المتنزهات المفتوحه وأكبرها من حيث المساحه والأكثر إقبالًا من سكان مدينة الشروق بزراعة (700) شجيره جهنميه ألوان مختلفه و(4) ألاف متر مسطح نجيل طبيعى بالأماكن التالفه،وكذا أعمال رفع المخلفات والنظافه العامه وناتج الصيانه وتقليم الأشجار مع الدهان الساق باللون الأبيض لحمايتها من أشعة الشمس وأيضًا المساهمه فى تحسين الصوره العامه للحدائق.

وجرت الأعمال تحت إشراف المهندس محمد عزازى نائب رئيس الجهاز للتنمية، المهندس أحمد مكى نائب رئيس الجهاز للزراعه والتجميل، المهندس نبيل جريده مدير عام الزراعه بالجهاز، محمد صلاح مدير التنميه، محمد شديد مدير نظافة وإشغالات غربتتم الأعمال تحت الإشراف المهندس أحمد مكى نائب رئيس الجهاز للزراعه والتجميل.