الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رفع كفاءة المتنزهات والحدائق استعدادًا لاحتفالات أعياد الربيع بالشروق (صور)

مدينة الشروق في ثوبًا
مدينة الشروق في ثوبًا جديدة لاستقبال اعياد الربيع

 أكد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" على استمرار قطاع الزراعه والتجميل فى رفع حالة الاستعداد بجميع الحدائق بالمدينة، لاستقبال احتفالات المواطنين بأعياد الزهور. 

رئيس جهاز "قنا الجديدة" يكشف معدلات إنجاز المشروعات القومية بالمرحلة العاجلة

رئيس جهاز سفنكس الجديدة يتابع أعمال التوسعات الرابطة بمدينة الشيخ زايد (صور)

رئيس جهاز الشروق يطالب حائزى أراضى منطقة الرابية بسرعة تقنين أوضاعهم


وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم تدعيم وتكثيف زراعة الزهور بالمسطحات الخضراء بمداخل المدينه وكذا عدد من الميادين والمحاور الرئيسيه  علاوة على استمرار أعمال رعاية المزروعات من تسميد قص وتقليم الأشجار زراعة الورود وذلك بالحدائق داخل الأحياء.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة المتنزهات المفتوحة ومنها أهل مصر وممشى المحور الغربى والاوسط ضمن الاستعدادات، مؤكدًا على استمرار أعمال الصيانة بجميع الحدائق.

رفع كفاءة المتنزهات المفتوحة بالمحور الأوسط وتدعيمها بزراعة  مسطح من النجيل الطبيعى 

 

وأشار “سعد” إلى استعداد جهاز مدينة الشروق لاستقبال احتفالات المواطنين بإجازات عيد القيامة وشم النسيم.

وأشار إلى أنه تم تدعيم متنزه المحور الأوسط أهم المتنزهات المفتوحه وأكبرها من حيث المساحه والأكثر إقبالًا من سكان مدينة الشروق بزراعة (700) شجيره جهنميه ألوان مختلفه و(4) ألاف متر مسطح نجيل طبيعى بالأماكن التالفه،وكذا أعمال رفع المخلفات والنظافه العامه وناتج الصيانه وتقليم الأشجار مع الدهان الساق باللون الأبيض لحمايتها من أشعة الشمس وأيضًا المساهمه فى تحسين الصوره العامه للحدائق.

وجرت الأعمال تحت إشراف المهندس  محمد عزازى نائب رئيس الجهاز للتنمية، المهندس  أحمد مكى نائب رئيس الجهاز للزراعه والتجميل، المهندس  نبيل جريده مدير عام الزراعه بالجهاز،  محمد صلاح مدير التنميه، محمد شديد مدير نظافة وإشغالات غربتتم الأعمال تحت الإشراف المهندس أحمد مكى نائب رئيس الجهاز للزراعه والتجميل.

الربيع تغزو الشروق جهاز مدينة اعياد استقبال

مواد متعلقة

رئيس جهاز "قنا الجديدة" يكشف معدلات إنجاز المشروعات القومية بالمرحلة العاجلة

الأكثر قراءة

استبعاد أفشة.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الجونة فى دوري نايل

الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

خالد أبوبكر يستنكر ممارسات إعلامية كاذبة فى الهجوم على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى