أفريكا أنتليجنس: إيران طامعة فى يورانيوم النيجر عبر صفقة مرتقبة

كشفت تقرير لموقع "أفريكا أنتليجنس"، أن إيران تعمل على عقد صفقة كبرى مع النيجر عبر شراء 300 طن من اليورانيوم، في وقت بدأ فيه التنافس الدولي على تعزيز النفوذ في المنطقة غداة انسحاب فرنسا، في مساعٍ للاستفادة من الوضع الجديد.

هذا التطور كشف عنه تقرير لموقع "أفريكا أنتليجنس" الذي قال إن "إيران والنيجر في مفاوضات متقدمة من أجل حصول طهران على هذه الكمية من اليورانيوم الخام من البلد الواقع في الساحل الأفريقي".

وجاء هذا التقرير الجديد بعد أيام من نفي الناطق باسم الحكومة في نيامي، عبد الرحمن أمادو، ما أوردته تقارير غربية عدة عن تعاقد بلاده مع إيران لتزويدها باليورانيوم الخام.

ووصف أمادو، في بيان، الأنباء المتداولة في هذا الصدد بـ"الكاذبة"، متهمًا الولايات المتحدة الأمريكية بالعجرفة والتعالي في التعامل مع الآخرين، رغم أن واشنطن لم تتهم بشكل رسمي النيجر بالتعاقد مع إيران.