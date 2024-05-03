يمنح العمال 1500 جنيه.. ما هو صندوق إعانات الطوارئ الذي تحدث عنه الرئيس؟

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال على التأكيد على دورهم في تنمية وازدهار البلاد، وكذا على أهمية تخصيص يومًا يكون عيدًا لهم يتم تكريمهم فيه فهم ساعد الأمة، كذلك حرص خلال حديثه على زيادة مستحقاتهم في شتى المجالات إيمانًا منه بأهمية دورهم وضرورة مساعدتهم لمواجهة أعباء الحياة.

وبين أهم ما تناوله الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال بمجمع "هاير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مبرهنًا على اهتمامه بمصلحة عمال مصر، ماقام به من توجيه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بزيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

إذ قال الرئيس: "والله يا دكتور مصطفي احنا محتاجين نخلي الصندوق ده.. نضيف له دعم.. وقال الدكتور مصطفي مدبولي ردا على الرئيس السيسي:"الصندوق منذ إنشائه حسابه في البنك المركزي صرف للعمالة غير المنتظمة وقت أزمة كورونا وقدم دعم الفنادق والمنشات السياحية.. وأخيرا لأحداث غزة وتأثيرها في جنوب سيناء.. وتصحيحا للرقم وصل إلى 8 مليار..وبنصرف من العوائد واللى حضرتك تأمر بيه ونزود شوية.. زيادة الحد الأدني من 600 لـ 1000".

ليرد الرئيس السيسي حول زيادة الألف جنيه، موجهًا حديثه للدكتور مصطفى مدبولي بقوله: "ألف جنيه رقم بسيط.. نخليهم 1500 جنيه.

يُذكر أنه قد قال حسن شحاتة، وزير العمل في تصريحات صحفية سابقة عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن الصندوق هو أحد الآليات الهامة التي تسهم في توفير الدعم والمساعدة للعمال في مواجهة التحديات والأزمات المفاجئة.

وأوضح أنه منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، بلغ إجمالي مبالغه مليارين و217 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.

كما أضاف أنه في الفترة من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل 2024، بلغت قيمة الإعانات التي قدمها الصندوق 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفادت منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا.

ولفت الوزير، إلى أن هذه الإعانات تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به الصندوق، إذ يقدم دعمًا ماليًا لأجور العمال في الشركات التي تواجه تحديات وأزمات سواء كانت خارجية أو داخلية، وذلك بهدف استعادة الاستقرار وتشغيل عجلة الإنتاج بشكل كامل.