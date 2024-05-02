الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

الثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية عيد العمال بالمحلة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأربعاء، أولى احتفاليات عيد العمال، بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وشهد الاحتفالية عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، ونجوى العشيري، سكرتير عام محافظة الغربية، وبحضور أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وقيادات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

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بدأت الاحتفالية بتفقد الحضور لمعرض فن تشكيلي، ضم عددًا من اللوحات الفنية لفناني الغربية، بمشاركة الفنان التشكيلي طارق عثمان، وعبرت اللوحات عن مجموعة من مدارس الفن التشكيلي.

وقدم "البسيوني" التحية لعمال مصر، مثمنًا دورهم الكبير في التنمية والبناء: أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لعمال مصر في مختلف القطاعات والتخصصات بصفة عامة، وللزملاء العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بصفة خاصة، على ما يبذلونه كل في مجال عمله في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، ونحتفل اليوم بهم في يوم عيدهم لنؤكد لهم تقديرنا العميق لهم وشكرهم على ما قدموه ويبذلونه من جهود مقدرة.

فعاليات الاحتفالية

وكرم رئيس الهيئة، الأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية السابق، وعدد من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعدد من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

شهدت الاحتفالية تقديم أوبريت غنائي واستعراضي، احتفالا بهذه المناسبة، من إخراج تامر عبدالمنعم، شارك به فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفرقة الحرية للفنون الشعبية، وفرقتا أوبرا عربي كبار وأطفال، وشهدت الاحتفالية دراما تمثيلية قدمتها فرقة السامر وفيديوهات عن المناسبة أعدتها إدارة السينما، وقام بتلحين الأغاني محمد مصطفى، تصميم الديكور محمد هاشم، الإضاءة إبراهيم الفرن، والاستعراضات نصر الدين محمد.

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الاحتفالية نفذت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الغربية، وتأتي في مستهل برنامج ثقافي وفني مكثف تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات على مدار شهر مايو الحالي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال، ويلقي البرنامج الضوء على جهودهم ودورهم الكبير في التنمية الشاملة، وتتنوع الفعاليات بين العروض الفنية واللقاءات والندوات التثقيفية.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفاليات عيد العمال مسرح 23 يوليو عمرو البسيوني إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي معرض فن تشكيلي عيد العمال

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