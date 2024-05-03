الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ياسر الشنواني يعلق على تصويت بعض أندية الدوري الإنجليزي على مشروع سقف الرواتب

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

علق ياسر الشنواني، المحلل الاقتصادي، على تصويت بعض أندية الدوري الإنجليزي على مشروع سقف الرواتب، قائلًا:" إن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير جدًا خاصة وأن هناك بعض الأندية وافقت عليه وأندية أخرى لم توافق، حيث وافق علي 16 نادي في حين لم يوافق عليه 3 أندية في حين امتنع نادي واحد عن التصويت". 

وأضاف ياسر الشنواني خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا القرار ليس فقط بخصوص رواتب اللاعبين، لكنه قرار يحدد سقف الانفاق دائمًا على رواتب اللاعبين والعملات والنقود التي يحصل عليها الوكلاء والأموال التي تنفق على الانتقالات الخاصة باللاعبين، لافتًا إلى أن الهدف من هذا القرار هو الغاء الفجوة الكبيرة بين الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة. 

مشروع سقف الرواتب ياسر الشنواني أندية الدوري الإنجليزي رواتب اللاعبين برنامج التاسعة

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