حسين هريدى لـ"الشاهد": أمريكا لا تميل لفكرة وقف إطلاق نار دائم فى غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تعنت في كلا الطرفين الإسرائيلي وحركة حماس، وأن كلا الطرفان لا يريدان التنازل أو التفاوض.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "يمكن أن يفسر من عدة زوايا، الأولى أنهم بينظروا إليها أنها مباراة صفرية" أي أنه إذا الطرف الأخر خرج منها منتصرًا الأخر سيخرج مهزومًا، وهذه في الحقيقية نظرة لا تنطبق ولا تتماشى مع السياق التاريخي للقضية والصراع الفلسطيني".

وواصل:"النقطة الثانية أن القيادات التي تدير هي المواجهة الدموية، مع كل الاحترام لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، أن القيادات من كلا الطرفين تعلم أنه حتى تخرج من هذه الحرب والمواجهة العسكرية الشرسة منتصرة، يجب أن يخرج الطرف الأخر دون أن يحقق أهدافه".

واستكمل: "فحماس تطلب وقف إطلاق نار دائم، وإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي من قطاع غزة؛ لأنها تعلم أن الورقة الوحيدة التي في أيدها حاليًا هي الرهائن، وفي حالة أذا أطلقت سراح كل الرهائن، لا يوجد ضمان أن إسرائيل لن تعاود الهجوم أو أنها تعيد احتلال قطاع غزة، وكذلك في حالة إذا افترضنا أن إسرائيل ستعلن أنها ستوقف إطلاق النار وتنسحب".