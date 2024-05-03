الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

جناح مصر بمعرض أبو ظبي للكتاب يتألق بفعالياته الثقافية والفنية

جناح مصر في معرض
جناح مصر في معرض أبو ظبي للكتاب

يواصل جناح مصر «ضيف الشرف»، في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بدورته الثالثة والثلاثين، تألقه من خلال الفعاليات التي يقدمها بشكل يومي لجمهور المعرض، الذي يتوافد على الجناح الذي صُمم بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر، للمشاركة فيما يقدمه من نشاط ثقافي وفني.

 


وشهد الجناح على مدار الأيام الماضية من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب تقديم العديد من الندوات الثقافية والأنشطة الفنية، بمشاركة نخبة من المبدعين المصريين، وجذب الجناح بتصميمه الحضاري الآلاف من زوار المعرض، للتعرف على ما يضمه من مؤلفات للمبدعين المصريين، والاطلاع على كل ما يحتويه من مؤلفات.

ومن أبرز الندوات التي قدمها جناح ضيف الشرف خلال الفترة الماضية، فعالية تحت عنوان: "إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية" شاركت فيها الكاتبة الروائية ضحى عاصي، والكاتبة الروائية الدكتورة صفاء النجار، وحاورهما وناقشهما نقديًا الدكتور سامي سليمان، وندوة بعنوان «مصر.. تواصل حضاري حي»،  شارك فيها  الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ علم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وحاوره خلالها الكاتب عبد السلام فاروق، وكذلك فعالية حفل توقيع لكتاب «المسرح الشعري.. نحو نظرية جديدة» للكاتب عبد السلام فاروق.

وشهد الجناح أيضا فعالية (لقاء مع.. د. ريم بسيوني)، احتفاء بالإبداع المصري، وفوزها بجائزة الشيخ زايد في الآداب، وكان لقاؤها بجمهور المعرض أول لقاء بعد الجائزة، وفعالية حفل توقيع لكتاب «هوامش على ديوان ابن قزمان» للراحل الدكتور عبد العزيز الأهواني، بإعداد الدكتور خيري دومة، والدكتور فهر محمود شاكر، وبتقديم الدكتور سليمان العطار، وشارك في الحفل الدكتور خيري دومة أستاذ الأدب العربي الحديث بآداب القاهرة، وأدار اللقاء الكاتب مروان حماد، وقدم الجناح ندوتين إحداهما للكاتب طارق الطاهر، والثانية للدكتور أحمد زايد ود. محمد سليمان، وأدارهما الكاتب والباحث الأدبي إيهاب الملاح.
وقدم الجناح على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات الفنية المتنوعة لفرقة النيل للفنون الشعبية، إلى جانب عرض العديد من الفيديوهات النادرة الخاصة بالكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصية المعرض.

تشارك جمهورية مصر العربية "ضيف شرف" معرض أبو ظبي الثالث والثلاثون للكتاب، وذلك ببرنامج ثقافي وفني، ووفد رسمي وثقافي على رأسه الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاعات وزارة الثقافة بمنتجها الإبداعي المطبوع والفني.

جناح مصر ضيف الشرف معرض ابو ظبي الدولي للكتاب تاريخ مصر الندوات الثقافية للمبدعين المصريين

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