تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 وموعد التخلف عنها

مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2021.. يبحث كثير من المواطنين عن المواعيد المحددة عبر محرك البحث "جوجل" لصرف المعاشات من وزارة المالية، منعًا للازدحام أمام ماكينات الصرف الآلي في البنوك المصرية.

تستعرض "الدستور" مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 لتنظيم عملية الصرف الآلي.

مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2021

قامت وزارة المالية بإصدار كتاب دوري لكي ينظم صرف مرتبات العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة المصرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل على تخفيض أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد اجتياحه العالم في عام 2019، ويبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر في الفترة ما بين 21 – 27 سبتمبر على مدار 5 أيام في جميع محافظات مصر، منعا للازدحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك المصرية، والتي تكون أحد المسببات لانتشار الفيروس وانتشار الاصابة بين العاملين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وقام وزير المالية محمد معيط باعتماد الكتاب الدوري لتنظم صرف مرتبات موظفين الدولة لشهر سبتمبر، وتم اختيار ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر لسنة 2021 من يوم 21 لموظفي و33 وزارة وهيئة والمؤسسات الحكومية ومن أبرزها (وزارة الصحة، وزارة التضامن، وزارة التموين، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة القوي العاملة، وزارة الثقافة، وزارة الآثار، وزارة الهجرة، وزارة الطيران المدني، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر).



ويبدأ صرف رواتب العاملين في 20 وزارة وهيئة والمؤسسات الحكومية في اليوم الموافق 22 سبتمبر أبرزها (وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة التخطيط، والنيابة العامة للدولة، وهيئة الرقابة الإدارية للدولة، والمحكمة الدستورية العليا للدولة، ودار الإفتاء المصرية في مصر).

ويبدأ صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة ومؤسسات حكومية في اليوم الموافق 23 سبتمبر أبرزها ( وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الري، وزارة المالية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الخارجية، الأزهر الشريف بمصر، رئاسة مجلس الوزراء، و رئاسة الجمهورية).

بينما تم تحديد يومي 26 و27 من شهر سبتمبر لصرف الرواتب للمتخلفين عن الصرف الآلي في تلك الجهات وبعض الجهات الحكومية الآخرى.