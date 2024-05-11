ذهاب نهائى أبطال آسيا.. العين يتقدم على يوكاهاما بهدف فى الشوط الأول

أنهى فريق العين الإماراتى، الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، بهدف دون رد، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل محمد عباس البلوشي، هدف التقدم للفريق العيناوي، في الدقيقة 12.

وجاء الشوط الأول قويا وحماسيا وشهد العديد من الفرص السانحة المحققة للتسجيل من جانب كلا الفريقين.

مجريات الشوط الأول

انطلاقة الشوط الأول كانت قوية بحثا عن هدف مبكر يريح الأعصاب.

الدقيقة 7.. تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح يوكوهاما عن طريق ياو ماثيوس لكنها مرت بجوار المرمى.

الدقيقة 12.. أحرز العين هدف التقدم في شباك يوكوهاما، بعد انطلاقة رائعة من سفيان رحيمي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى محمد عباس الذي سدد الكرة داخل الشباك.

الدقيقة 18.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح يوكوهاما عن طريق آساهي أويناكا لكنها ارتطمت بالدفاع.

الدقيقة 30.. ألغى الحكم هدفا لـ العين الإماراتي بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بداعى وجود تسلل على الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس.

الدقيقة 33.. تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح يوكوهاما عن طريق ياو ماثيوس لكنها مرت بجوار المرمى

ومن المقرر أن تجرى مباراة إياب الدور النهائي يوم الخامس والعشرين من مايو الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

ويطمح ممثل الكرة الإماراتية، إلى تحقيق اللقب القاري الثاني، حيث سبق له أن توج باللقب الأول لدوري أبطال آسيا عام 2003، على حساب تيرو ساسانا التايلاندي.

ويسجل فريق العين، ظهوره الرابع، في الدور النهائي لدوري الأبطال، بعد أن ظهر من قبل في ثلاث في النهائي، أعوام 2003 و2005 و2016.

وفي المقابل، يتطلع يوكوهاما مارينوس، إلى كتابة فصل جديد في تاريخه الحافل من خلال ظهوره السادس في دورى أبطال آسيا، ويبحث الفريق عن التتويج باللقب، بعدما سبق وفاز بكأس الكؤوس الآسيوية عاما 1992 و1993.

وسيحصل بطل النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، على بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ممثلا عن القارة الآسيوية إلى جانب الهلال السعودي وأولسان الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دايموندز الياباني.