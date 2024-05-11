السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل قرض السلع المعمرة من 3 بنوك

قرض السلع المعمرة
قرض السلع المعمرة

تقدم البنوك برامج مختلفة لتمويل السلع المعمرة، تيسيرًا على العملاء في الحصول على السلع المعمرة بأسعار مناسبة لهم، وخاصة في ظل ارتفاع أسعارها، وتختلف شروط الحصول على تمويل السلع المعمرة من بنك لآخر، ويرصد الدستور أبرزها في التقرير التالي:

السلفادور توافق على قرض سعودى بقيمة 83 مليون دولار

 

شروط الحصول على السلع المعمرة من بنك مصر 

يمنح قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

 

الموظفين بشهادة إثبات الدخل.

 

أصحاب المهن/ الاعمال الحرة.

 

أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

 

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

 

الشروط العامة لمنح القرض

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى لقيمة القرض 500000 جنيه.

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.

الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر.

 

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

 

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

 

عرض أسعار السلعة / السلع معتمدا من المورد او الموردين المتعاقدين مع البنك.

 

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

 

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

 

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة:

 

صورة البطاقة الضريبية.

 

ترخيص / تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

 

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.

 

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.

 

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش

 

بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات)

 

تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة اصرف المعاش بالتحويل)

شروط الحصول على السلع المعمرة من بنك القاهرة

يمنح البنك تمويل السلع المعمرة بسعر عائد متناقص حسب نوع وظيفة العميل (حكومي أو خاص)، وإمكانية تحويل الراتب للعميل، كما تصل قيمة القرض الشخصي إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى لقيمة القرض، وتسجل مصاريف الإدارية نحو 2.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة، ويتراوح عدد سنوات سداد القرض من 6 شهور إلى 5 سنوات.

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شروط الحصول على السلع المعمرة من بنك QNB

يقدم البنك قرض السلع المعمرة بسعر عائد متناقص حسب نوع وظيفة العميل (حكومي أو خاص)، ويرتبط قيمة القرض الشخصي بالحد الأقصى للدخل الشهري، كما تصل المصاريف الإدارية إلى 2% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض بحسب نوع ضمانة القرض، أي بضمان تحويل الراتب أو بدون،ويتراوح عدد سنوات سداد القرض من 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى.

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