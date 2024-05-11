محمد فايز فرحات: المشهد فى قطاع غزة الآن "مفترق طرق"

قال الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات، إن المشهد الحالي في غزة شديد الصعوبة، وإن جاز وصفه بأننا أمام مفترق طرق كبير وأطراف المشهد ليس الجانب الإسرائيلي فقط، إنما قوى دولية أمثال الولايات المتحدة اللاعب الأبرز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أننا جميعًا أمام اختبار، ولا بد أن نحافظ على أمن واستقرار الإقليم وفقا للمعطيات الأساسية.

وتابع: "البديل عن أمن الإقليم هو الانطلاق نحو حالة شديدة من الفوضى لن يحتملها أحد بما فيها إسرائيل، وجميعنا يعي ثوابت الإقليم أو المنطقة التي استقر عليها أمنه واستقراره".

وأشار إلى أن هناك مصادر تهديد عدة تشهدها المنطقة، وهناك أزمات هيكلية ولكن ما يتعرض له الآن خطر شديد يهدد ركائز الأمن الأساسية والاستقرار، موضحا أن الجميع أمام اختبار كبير سواء إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة كقوى عظمى وليست كحليف لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها عليها مسئوليات كبيرة، وأن جزءا منها هو الحفاظ على الأمن العالمي ومنطقة الشرق الأوسط والأخير الحفاظ على أمنه مصلحة دولية.

وواصل: "هناك نجاحات تتحقق منذ بداية الأزمة حتى الآن، والسبب في ذلك هو الجهود الدبلوماسية المصرية وأمور كثيرة لا بد من قراءتها بين السطور تحققت بفضل جهود مصر وتعاملها وإدارتها الأزمة".