السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس الوزراء يكشف عن مشروع ضخم لم يكن له أثر قبل عامين في العاشر من رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء:"إننا نستهدف ضخ الشركات العالمية لاستثمارات في مصر"، لافتا إلى أن مصنع إنتاج الأجهزة الصحية، الذي تفقده اليوم بالعاشر من رمضان، يصنع جميع البرندات العالمية، كأعلى منتجات في العالم.

قلعة صناعية يعمل فيها أكثر من 100 مهندس مصري

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عدد من المشروعات:"رأينا جودة العمل والتصيميمات العالمية والتي تفوق مانراه في الدول المتقدمة، فهي قلعة صناعة فيها أكثر من 100 مهندس مصري".

وأشاد رئيس الوزراء بمصنع إنتاج الأجهزة الصحية في العاشر، لافتًا إلى أن المصنع لم يكن له أثر منذ عامين فقط، وحاليًا إجمالي المكون المحلي يفوق 75% كقيمة مضافة.

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الشركات العالمية مصنع إنتاج الأجهزة الصحية

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