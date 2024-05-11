السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قنابل ضوئية وعشرات الشهداء.. ليلة مرعبة فى رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

كشف رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن آخر التطورات من الجانب الآخر لمعبر رفح، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل غاراته الجوية عن طريق سلسلة من الغارات في أماكن متفرقة في قطاع غزة.

لا مكان آمنًا

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "لا يوجد مكان في  قطاع غزة، لم تستهدفه زوارق أو طائرات أو مدفعية الاحتلال، حيث استهدفت سلسلة من الغارات عدة مناطق في غزة، إذ إن هناك غارات استهدفت وسط القطاع".

وتابع: "عشرات القتلى بحسب شهود عيان، وهناك العشرات من المدنيين استشهدوا تحت الأنقاض ولم يتم حصرهم حتى الآن، علاوة على أكثر من 20 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح".

وأكد المطعني أن هذه الغارات المكثفة تأتي من فجر اليوم، وزادت حدتها بعد استهداف شرقي مدينة رفح، حيث استهدفت عددًا من منازل المدنيين، وكان من بينها أحد الصفحيين بهاء عكاشة الذي استشهد هو وزوجته وابنته.

وواصل: "شهد فجر اليوم في مدينة رفح إلقاء عشرات القنابل الضوئية، التي تعمل على إنارة الطريق لاستهداف عدد كبير من الأهداف التي يحددها الجيش الإسرائيلي".

واستطرد مراسل القاهرة الإخبارية: "لا تخلو سماء قطاع غزة من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية والتي تقوم أيضًا باستهداف وقصف بعض الأهداف في قطاع غزة، مع تواصل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في ظل سيطرة قوات الاحتلال".

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