"الريادة": دعم حزبي وسياسي واسع للدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن تنظيم الأحزاب السياسية المصرية، تدعم قرارات القيادة السياسية فيما تراه مناسبا للحفظا على الأمن القومي لمصر، والحفاظ على القضية الفلسطينية من الزوال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التظاهرات في المحافظات، أمس تعكس تلاحمًا شعبيًا عظيمًا من كل الجهات والفئات والطوائف مصطفين خلف القيادة السياسية، وداعمين للقرارات والموقف المصري المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.

وتابع: "رأينا مؤسسات تدعم قرارات الدولة، مثل مجلس النواب، تحت قيادة رئيسه، والذي أعلن دعمه للقيادة السياسية، إضافة إلى إعلان اتحاد القبائل العربية، وكافة المؤسسات للمجتمع المصري دعمهم للقضية الفلسطينية.

وأشار رئيس حزب الريادة، إلى الدعم الحزبي والسياسي الواسع للدولة المصرية وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، وأن مؤسسات المجتمع المدني أعلنت دعمها ووقوفها خلف الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على أمن مصر القومي والوقوف أمام محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية، وأرض سيناء تخضبت بدماء المصريين وهي خط أحمر لا مساس به.

وواصل: "نحن أمام دعم حزبي وسياسي واسع للدولة المصرية، وخلف قرارات القيادة السياسية، لأن مانراه ونشهده من تداعيات للحرب الإسرائيلية على غزة تخطت حدود ماحدث من هتلر في الحرب العالمية".