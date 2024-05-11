القاهرة الإخبارية: الاحتلال أطلق قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب

أكد إعلام لبناني أن الاحتلال أطلق قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب بقضاء صور جنوبي لبنان، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأعلن حزب الله عن استهداف تحصينات للاحتلال في موقع راميا بأسلحة صاروخية وقذائف مدفعية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الجبهة الجنوبية اللبنانية تشهد تصعيدًا مستمرًا، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة بلدات جنوبية لبنانية، مما أسفر عن سقوط شهيدين بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، وربما يكون أحد الشهيدين من فرق الإغاثة الطبية في هذه المنطقة، والآخر ينتمي لإحدى شركات الاتصالات اللبنانية.