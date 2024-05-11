السبت 11 مايو 2024
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القاهرة الإخبارية: الاحتلال شن غارات مكثفة على مخيمات وسط قطاع غزة الليلة الماضية

غارات
غارات

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال شن غارات مكثفة على مخيمات وسط قطاع غزة الليلة الماضية، وذلك خلال نبأ عاجل.

وكان أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أن القصف المدفعي على هذه المدينة لم يتوقف، موضحًا أن اتصالات وردت إلى سكان المناطق التي بوسط المدينة للنزوح من منازلهم، ما يعني توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق المنطقة المهددة بالإخلاء.

استشهاد صحفي فلسطيني وزوجته وابنته في قصف للاحتلال استهدف منزله

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد صحفي فلسطيني وزوجته وابنته في قصف للاحتلال استهدف منزله في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أفادت بأنباء عن مطالبة جيش الاحتـلال الفلسطينيين بإخلاء مخيمات رفح والشابورة والجنينة في رفح الفلسطينية، وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء 20 شهيدًا في غارات للاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة.

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