السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لحظة بلحظة.. "القاهرة الإخبارية" تنقل صورة حية من رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

نقلت "القاهرة الإخبارية" صورة حية من "رفح الفلسطينية"، والتي شهدت ليلة مرعبة، إذ يواصل الجيش الإسرائيلى سلسلة غاراته الجوية في أماكن متفرقة في قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة غارات مكثفة تأتي من فجر اليوم، وزادت حدتها بعد استهداف شرقي مدينة رفح، الذي استهدف عددًا من منازل المدنيين، وكان من بينهم أحد الصحفيين، يُدعى بهاء عكاشة، والذي استشهد هو وزوجته وابنته.

قنابل ضوئية

وشهد فجر اليوم في مدينة رفح إلقاء عشرات القنابل الضوئية، التي تعمل على إنارة الطريق لاستهداف عدد كبير من الأهداف التي يحددها الجيش الإسرائيلي، فلا تخلو سماء قطاع غزة من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، والتي تقوم أيضًا باستهداف وقصف بعض الأهداف في قطاع غزة، مع تواصل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في ظل سيطرة قوات الاحتلال.

رفح رفح الفلسطينية غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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قنابل ضوئية وعشرات الشهداء.. ليلة مرعبة فى رفح الفلسطينية

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