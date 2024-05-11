حزب الله: استهدفنا تحصينات للاحتلال فى موقع راميا بأسلحة صاروخية وقذائف مدفعية

أعلن حزب الله عن استهداف تحصينات للاحتلال في موقع راميا بأسلحة صاروخية وقذائف مدفعية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تصعيد مستمر

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الجبهة الجنوبية اللبنانية تشهد تصعيدًا مستمرًا، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة بلدات جنوبية لبنانية، مما أسفر عن سقوط شهيدين بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، وربما يكون أحد الشهيدين من فرق الإغاثة الطبية في هذه المنطقة والآخر ينتمي لإحدى شركات الاتصالات اللبنانية.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن حزب الله نعى صباح أمس، اثنين من عناصره، أحدهما سقط في غارة إسرائيلية في الجنوب اللبناني، والآخر توفي متأثرًا بجراحه نتيجة القصف الإسرائيلي، أمس، بالتالي الجبهة الجنوبية لا تزال مشتعلة.

ولفت إلى أن هناك قصفًا مدفعيًا استهدف بلدة "العديسة"، وقصفًا آخر استهدف بلدة "عيتا الشعب"، وهناك قصفًا بالقنابل الفسفورية، مما أدى إلى حرائق شاسعة في مناطق متفرقة، وتحديدًا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وأيضًا هناك عدد من البلدات الأخرى اللبنانية سواء في القطاع الشرقي مثل "كفر كلا"، وكذلك في القطاع الغربي في نطاق مدينة صور وبلدة الناقورة، والتي تعرضت لقصف مدفعي.