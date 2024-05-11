السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن إنتاج السيارات محليًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمصنع "سانبيور" بالعاشر من رمضان، والمخصص بإنتاج الأجهزة الصحية، مشيرًا إلى أنه عالمى بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى عالمى وينتج لجميع الأسماء العالمية.

إنتناج السيارات محليًا

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عدد من المشروعات، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن"الفترة المقبلة ستشهد زيارات لـمصانع السيارات، ومتوقع بدء عمل أول خط لإنتاج السيارات محليًا في عام 2025".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن فاتورة مصر لاستيراد السيارات كانت أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء العاشر من رمضان الأجهزة الصحية

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