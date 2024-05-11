باحث: مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد على مدار التاريخ

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنه لا يوجد دولة على مدار التاريخ قدَّمت للقضية الفلسطينية مثلما قدَّمت مصر، ولا يوجد دولة بذلت جهودًا منذ 7 أكتوبر الماضي، مثلما بذلت مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية مستمرة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تغليب الحلول التفاوضية ومنع حدوث كارثة إنسانية داخل رفح الفلسطينية أمام إصرار المحتل الإسرائيلي على استكمال عملياته العسكرية.

وتابع: "الجهود المصرية المبذولة للتهدئة والتوصل لوقف إطلاق للنار وسعيها على كل المستويات لإنهاء العدوان على غزة، لا تماثلها أي جهود دولية أخرى خاصة فيما يتعلق بشق المساعدات الإنسانية".

وقف كامل لإطلاق النار

وأكد أن التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار هو القضية الأهم للدولة المصرية في الوقت الحالي، ولذلك مصر حذَّرت من العملية العسكرية التي شنَّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية منذ بدايتها بل وأيضا قبلها.

وواصل: "سارعت لاستضافة وفود للتفاوض في القاهرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وقدمت وثيقة ومقترح ومسودة اتفاق غطى العديد من النقاط التي كان يريدها الطرفان المتصارعان، ولبت الكثير من التطلعات ولكن التعنت الإسرائيلي هو الذي أفضى إلى تعثر المفاوضات نوعًا ما".

وأكد محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن إسرائيل تراهن على استمرارية العمليات العسكرية، وهو مايعرقل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن تصويت الأمم المتحدة.