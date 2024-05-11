السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

غزة
غزة

كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع.

جهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني 

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع كل الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون بقطاع غزة.

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كما يأتي ارتباطًا بالجهود والمساعي المصرية على كل الأصعدة لإطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة، والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

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وكان قد أشاد الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية والعمل لصالح القضية الفلسطينية وإجراء المباحثات من أجل الوصول لاتفاق هدنة، موضحًا أن القاهرة تتحرك منذ 7 أكتوبر على كل المستويات، وجاء زعماء وقادة لمصر من أجل المفاوضات والمباحثات من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف أحمد، اليوم السبت، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر شاشة "dmc"، أن المقاربة المصرية هي المقاربة الحق التي تقوم على الاستقرار ووقف العنف والرشادة، وتقول إن ما يحدث هو عرض لمرض ولا بد أن يتم نهاية هذا العرض وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، فمصر سارت على الجانب الإنساني مع المسار الأمني للوصول لهدنة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، والجانب السياسي والدبلوماسي من أجل الوساطة وإبرام صفقة للهدنة وعرض القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية.

القوات الجوية المصرية دولة الإمارات العربية الإسقاط الجوي المساعدات الغذائية غزة

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