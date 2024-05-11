السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 11 حيا في غزة بزعم ملاحقة حماس

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي

طالب جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم،  جميع السكان والنازحين الفلسطينين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة والجرن، والنهضة، والزهور، بالتوجه فورًا إلى المآوي غرب مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له محذر الفلسطينين: “‏تتواجدون في منطقة قتال خطيرة”، زاعما أن حركة حماس تحاول إعمار قدراتها في المنطقة، ولذلك سيعمل بقوة شديدة ضد الحركة في المنطقة التي يتواجدون فيها ولذلك كل من يتواجد في تلك المناطق يعرض نفسه وعائلته للخطر.

وحذر جيش الاحتلال من الاقتراب من السياج الأمني، حيث يشكل خطرًا على حياة من يقترب منه.

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