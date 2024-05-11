ضبط 14839 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط الآتي:

- (14839) مخالفة مرورية متنوعة.

- (8835) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (509 ) مخالفة سير دون تراخيص.

- ( 18 ) مخالفة دراجة نارية.

- (298 ) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-(16) مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.