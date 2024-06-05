مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 في محافظات مصر عبر محركات البحث العالمية وذلك قبيل استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 وبداية موسم الحج هذا العام 1445/2024 ورغبة الملايين من المسلمين في ضبط أوقات الصلوات الخمس.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 في محافظات مصر

يبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 في محافظات الموافق 28 من شهر ذي القعدة 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:26 مساء.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:10 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:01 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:36 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:26 مساء.

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:24 مساء.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:39 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:06 مساء.

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