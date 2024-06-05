مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 فى محافظات مصر
زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 في محافظات مصر عبر محركات البحث العالمية وذلك قبيل استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 وبداية موسم الحج هذا العام 1445/2024 ورغبة الملايين من المسلمين في ضبط أوقات الصلوات الخمس.
مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 في محافظات مصر
يبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 في محافظات الموافق 28 من شهر ذي القعدة 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-
موعد الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:26 مساء.
موعد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:10 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:01 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:36 مساء.
موعد الصلاة في الجيزة
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:26 مساء.
موعد الصلاة في الفيوم
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:24 مساء.
موعد الصلاة في قنا
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:39 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:06 مساء.
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