السبت 11 مايو 2024
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محافظات

مصرع شاب غرقًا في ترعة الباجورية بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لقي شاب مصرعه غرقًا في ترعة الباجورية بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث انزلقت قدماه أثناء مروره على الطريق.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد  الأمير الشربيني، مأمور مركز الشهداء، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بانتشال جثمان شاب مقيم بيجام  شبرا الخيمة، حضر إلى قرية دراجيل لحضور  زفاف ابنة عمه ولقي مصرعه بترعة الباجورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن للرائد كريم الضبع، رئيس المباحث، مصرع الشاب "محمد عادل علي عيد" - 25 عامًا، غرقًا بترعة الباجورية بقرية دراجيل، مقيم  بيجام شبرا الخيمة، وكان قد أتى إلى المنوفية لحضور حفل زفاف ابنة عمه، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى الشهداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق شاب بالمنوفية حضور زفاف ابنه حضرل لحفل زفاف لقي مصرعه ترعة الباجورية محافظة المنوفية

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