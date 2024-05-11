برلمانى: 3 حقوق دولية مرتقبة حال عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، يدعم حق فلسطين في الاستفادة من امتيازات الانضمام للمعاهدات والمنظمات الأممية، كما يُعد شهادة دولية بأحقية الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره.

شهادة دولية بأحقية الشعب الفلسطيني

أضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القرار المرتقب يهدف لحصول فلسطين على عددٍ من الحقوق الإضافية أيضًا، من بينها الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، والقرار يسمح لفلسطين بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل بوصفها دولة مراقب، ولهذا القرار خطوة جادة فى طريق حل القضية.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن القرار يعتبر شهادة دولية رسمية بأحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتكليلًا لنضال الشعب الفلسطينى الشقيق، إضافة لتعزيز المكانة القانونية لفلسطين وتدعيم مركزها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية الصراع وحل القضية، ويؤكد عدالة القضية الفلسطينية وشرعيتها وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.